Gewinnt der LASK heute sein nächstes "Spiel des Jahres"?

"Das ist unser Spiel des Jahres." LASK-Trainer Valerien Ismael rief schon den Bundesliga-Frühjahrsauftakt gegen Salzburg (3:2) und die Europa-League-Partien gegen Alkmaar (1:1, 2:0) zu schwarz-weißen Hochämtern aus – aber heute gilt es ganz besonders: Im Cup-Halbfinale in Salzburg steht die erste Titelchance im K. o.-Duell auf dem Spiel (20.45 Uhr, ORF 1, Liveticker auf nachrichten.at).

Dass der LASK auswärts den Titelverteidiger knacken kann, haben die Athletiker erst vor 20 Tagen in der Bundesliga vorgeführt. Die Treffer beim 3:2 zeigten bei den Salzburgern Wirkung. Es war das erste von inzwischen fünf sieglosen Spielen in Serie, in denen sie 14 Tore kassierten. Der LASK stürmte in der Bundesliga um sechs Punkte davon.

Ihr Tipp zur heutigen Partie? Hier können Sie abstimmen:

"Wir lassen uns nicht von den jüngsten Ergebnissen unseres Gegners blenden", sagte Ismael. "Wir haben im direkten Duell im Februar gesehen, wie brutal stark Salzburg vor allem in den ersten 20 Minuten des Spiels agiert hat." Da hätten die Hausherren eigentlich eine Führung herausschießen müssen. Getroffen haben allerdings Marko Raguz und James Holland auf der anderen Seite.

Für die Entthronung des Titelverteidigers, der 39 der jüngsten 40 Cup-Partien gewann, braucht der LASK heute dieselbe Effizienz wie vor knapp drei Wochen. Dann dürfen alle wirklich vom ersten Titel seit 1965 träumen. Der heutige Sieger wird im Endspiel gegen Zweitligaklub Austria Lustenau am 1. Mai in Klagenfurt klarer Favorit sein. Ismael: "Wir stehen vor der letzten Hürde zum Finale. Dementsprechend motiviert und konzentriert gehen wir in dieses Spiel. Unsere Motivation ist riesengroß."

Glückskuchen als Stärkung

Weil auch der Kopf mitspielt, beziehen die Spieler heute die gleichen Tageszimmer wie vor dem erfolgreichen Bundesliga-Duell, Nachwuchstrainer Kurt Pernsteiner wird den gleichen Glückskuchen vorbeibringen, der vor der letzten Besprechung vor der Abfahrt ins Stadion zum Kaffee gereicht wird.

Bei den Salzburgern sind die Köpfe nach den jüngsten Ergebnissen gesenkt. "Es ist Zeit für uns, unser Glück zu erzwingen", sagte Trainer Jesse Marsch und stellte das schöne Spiel ins Abseits. "Der LASK ist ein guter Gegner für uns jetzt, ein super Test. Wir können es schaffen, aber wir brauchen unsere beste Leistung." Die Anhänger dürften nicht an die Trendwende glauben: Während das jüngste Gastspiel des LASK mit 17.218 Zuschauern ausverkauft war, wurden bis gestern Nachmittag erst 9500 Karten abgesetzt.

Das Cup-Halbfinale des LASK im Netz: Um 20.45 Uhr wird heute das vorweggenommene Finale des ÖFB-Cups in der Salzburger Red-Bull-Arena angepfiffen. Mit dem Liveticker auf nachrichten.at bleiben Sie stets auf dem Laufenden.

Um 20.45 Uhr wird heute das vorweggenommene Finale des ÖFB-Cups in der Salzburger Red-Bull-Arena angepfiffen. Mit dem Liveticker auf nachrichten.at bleiben Sie stets auf dem Laufenden. Kommentar zum Thema: Es ist Zeit, schwarz-weiße Geschichte zu schreiben

Lustenau im Cup-Finale

Austria Lustenau steht als erster ÖFB-Cup-Finalist fest. Die Vorarlberger setzten sich gestern zu Hause gegen Zweitligakonkurrent Wacker Innsbruck in einer temporeichen Partie mit 1:0 (1:0) durch. Den Treffer erzielte Ronivaldo (44.) per Elfmeter, dem ein Foul von Stefan Meusburger an Alexander Ranacher vorausgegangen war. Bitter: Torhüter Domenik Schierl ist wegen Zeitverzögerung für das Endspiel gelbgesperrt. Für Lustenau ist es der erste Finaleinzug seit 2011, als man Ried mit 0:2 unterlag.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ÖFB-Cup Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Günther Mayrhofer g.mayrhofer@nachrichten.at