Generalprobe geglückt: LASK gut in Schuss

11. Februar 2019 - 00:04 Uhr

Besser hätte die Vorbereitung des Fußball-Bundesligisten LASK kaum laufen können: Zum Abschluss der Testspielserie gewannen die Athletiker gegen Zweitliga-Klub Amstetten mit 5:0 und bestätigten den guten Eindruck.

Beste Bedingungen im Trainingslager in Spanien, mit Fabian Benko nur ein angeschlagener Spieler – der LASK ist bereit für das Cup-Viertelfinale am kommenden Samstag gegen St. Pölten (TGW-Arena, 12 Uhr). "Ich bin sehr zufrieden", sagte LASK-Trainer Glasner. "Alle haben voll mitgezogen und kämpfen um ihren Platz in der Startelf – aber nicht gegeneinander, sondern für sich."

Ranftl, João Victor, Goiginger, Frieser und Otubanjo trafen beim Test über zweimal 60 Minuten gegen Amstetten. In der ersten Halbzeit dürfte jene Elf gespielt haben, die auch gegen St. Pölten startet – mit Neuzugang Klauss als zentrale Spitze.

Vorwärts Steyr gewann im neunten Testspiel zum sechsten Mal: 4:3 gegen den deutschen Viertligisten Schalding-Heining.

