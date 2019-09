Gelbe Karte für Pogatetz

Sieben Tage lang muss Emanuel Pogatetz im Individualtraining alleine seine Runden drehen: Diese Nachdenkpause verordnete der LASK dem 36-Jährigen, der am Donnerstag beim Fototermin für die Europa League unentschuldigt gefehlt hatte. Danach wird es ein weiteres Gespräch geben.

Gegen Sturm Graz hatte ihn Trainer Valérien Ismaël aus dem Kader gestrichen, gestern musste der Verteidiger den Grund für das Schwänzen erklären. War es die Verpflichtung von Konkurrent Petar Filipovic?

LASK-Vizepräsident Jürgen Werner hatte sich am Samstag im Sky-Interview nachsichtig gezeigt. "Es ist ja nicht so, dass er jemand niedergeschlagen hätte. Emanuel will immer das Beste für den Verein, jetzt hat er einen Fehler gemacht. Da geht die Welt nicht unter", sagte Werner. Zumindest gegen Trondheim muss Pogatetz in jedem Fall zuschauen.

