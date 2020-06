Geisterspiel: Vier Kabinen für den LASK-Gegner

Weil der Platz in der Raiffeisen-Arena so limitiert ist, ist vor allem die Aufteilung der Kabinen heikel: So müssen sich die LASK-Spieler getrennt in der "normalen" Heim- und Gästekabine unter der Stehplatztribüne umziehen.

Gegner Hartberg bekommt gleich vier Kabinen zur Verfügung gestellt, die sich allesamt unter der Haupttribüne befinden und noch aus jener Zeit stammen, als Pasching vor 15 Jahren in der österreichischen Fußball-Bundesliga aufspielte. Auch beim Einmarsch – der durch die Lage der Kabinen automatisch von zwei verschiedenen Seiten erfolgt – wird ganz genau auf die Mindestabstände geschaut. Gleich bleibt nur der Ablauf davor. Die Mannschaft trifft sich heute im Hotel zum Mittagessen, hält dort die Mannschaftsbesprechung ab und absolviert auch eine lockere Aktivierungseinheit, ehe man zwei Stunden vor dem Spiel per Bus zum Stadion anreist.

200 Personen im Stadion

Insgesamt dürfen heute nicht mehr als 200 Personen im Stadion sein. Immerhin: Zumindest im Juli sollen laut Sportminister Werner Kogler 500 Zuschauer pro Spiel zugelassen werden. Das würde die letzten beiden Bundesliga-Runden sowie sämtliche Juli-Spiele in der zweiten Liga betreffen. Spätestens im September sollte dann wieder richtig vor Publikum gespielt werden können. Auch im Fußball-Unterhaus sollte man im September mit der Meisterschaft voll durchstarten können. (haba)