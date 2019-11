Geht die Party des LASK morgen gegen Rapid in die Verlängerung?

Das war wohl der bisher größte Europacup-Erfolg in der Geschichte des LASK. Mit dem 2:1 bei Rosenborg Trondheim fixierten die Athletiker vor der letzten Runde der Europa-League-Gruppenphase den Einzug in die Runde der letzten 32. Sporting Lissabon, im direkten Duell um den Gruppensieg am 12. Dezember im Linzer Stadion der Gegner, legte mit dem 4:0 gegen Eindhoven die Rutsche.

"Es ist einfach unglaublich, was wir geschafft haben", sagte Trainer Valérien Ismaël, der gestern im winterlichen Trondheim das für den Vormittag geplante Training strich. Ein kleines Dankeschön an die Spieler.

Als die Mannschaft gestern Abend mit einiger Verspätung in Hörsching landete, hatte man aber längst das nächste Ziel im Visier: Am Sonntag kommt Rapid in die Raiffeisen-Arena (17 Uhr). Dort soll die Europa-League-Party in die Verlängerung gehen. Ismaël über…

…den Weg zum Erfolg: "Wenn man überlegt, wo wir gestartet sind in Basel und wo wir jetzt stehen, wenn man das Spiel in Lissabon noch dazunimmt, wo wir eigentlich die drei Punkte holen hätten müssen – dass wir ohne zu übertreiben souverän durch die Gruppenphase marschiert sind, es ist einfach unfassbar."

… die Leistungsgrenze: "Wir haben momentan keine Grenze. Wir verschieben unsere Grenze immer wieder nach oben. Die Mannschaft lernt, was es bedeutet, ein Topteam zu sein, alle drei Tage immer wieder die Leistung abzurufen, immer wieder am Limit zu sein und nicht nachzulassen."

… das Spiel gegen Rapid: "Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir unter Spannung bleiben. Das Momentum ist auf unserer Seite, wir wollen das behalten, wir müssen das behalten. Es wäre fatal für uns, wenn wir jetzt irgendwie nachlassen. Ich habe in der Kabine gemerkt, dass die Jungs sehr schnell fokussiert waren und mit der Regeneration begonnen haben. Da mache ich mir keine Sorgen, dass wir am Sonntag nicht bereit sein werden."

... über den Unterschied der Freude als Spieler und als Trainer: "Man kann es überhaupt nicht vergleichen, es ist ein komplett anderes Gefühl. Als Trainer ist man für viele Sachen verantwortlich, man muss viele Dinge im Kopf haben. Manchmal klappt es nicht, manchmal ganz gut. Das ist das Schönste: Wenn wir zum Beispiel wie gegen Rosenborg in der ersten Halbzeit nicht gut sind, dann kommen wir zur Halbzeit, korrigieren die Dinge, es klappt, wir gewinnen das Spiel und schaffen den Aufstieg. Es ist diese Befriedigung für einen Trainer, wenn die Dinge einfach laufen. Aber es liegt am Team. Als Trainer ist man immer abhängig von der Qualität seiner Spieler. Die Mannschaft hat die Qualität, sie setzt die Dinge um – da ist man als Trainer nur dankbar."

… über die Rückendeckung: "Es freut mich besonders für Siegmund Gruber und Jürgen Werner (Anm: LASK-Präsident und -Vizepräsident). Als wir angefangen haben, haben wir uns das nicht erträumt, was jetzt passiert ist. Das war die Bestätigung für das, was ich von Anfang an gesagt habe: Diese Konstellation gibt jedem Trainer ein unglaubliches Gefühl und Kraft. Es freut mich, dass wir geschafft haben, es auf das nächste Level zu bringen. Aber wir wissen auch gan genau: Auf diesem Level zu bleiben, wird schwierig genug."