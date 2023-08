Gegen die Austria werden dem LASK 20 starke Minuten nicht reichen

Da führte der LASK nach zwölf Minuten 2:0, spielte so gut wie noch nie in dieser Saison – und am Ende konnte sich niemand so richtig über das 2:1 gegen Zrinjski Mostar im Play-off-Hinspiel der Europa League freuen. 20 starke Minuten werden am Sonntag nicht reichen, um in der Bundesliga zu Hause gegen Austria Wien zu gewinnen (17 Uhr) – und auch nicht am Donnerstag im Rückspiel in Mostar.