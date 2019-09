Fußball: LASK freut sich auf Verschnaufpause

Das Duell mit dem WAC am Samstag war das neunte Spiel der Oberösterreicher innerhalb von 29 Tagen, dementsprechend waren dem Vizemeister die Verschleißerscheinungen beim Heim-0:1 anzumerken. "Man hat gesehen, dass wir auf dem Zahnfleisch waren", erklärte Trainer Valerien Ismael.

Artikel zum Thema: WAC beendet Serie des LASK in der Bundesliga.

Regeneration im Vordergrund

In den kommenden Tagen steht bei den Linzern daher die Regeneration im Vordergrund. "Die Mannschaft braucht diese lange Pause zum Erholen. Der Saisonstart war überragend, wir haben alles abgerufen und sind ans Limit gegangen. Jetzt gilt es abzuschalten, vor allem im Kopf. Die Spieler sollen runterkommen und Zeit mit der Familie verbringen", meinte Ismael.

Aufgrund der ständigen Doppelbelastung zwischen Meisterschaft und Champions-League-Qualifikation war man laut dem Franzosen im Match gegen den WAC nicht mehr zum letzten Punch fähig. "Es hat an Effektivität, Handlungsschnelligkeit und an Klarheit im Kopf gefehlt", stellte Ismael fest, verzichtete aber auf Kritik. "Trotz der extremen Belastung der letzten Wochen war es heute eine gute Leistung. Die Mannschaft hat gefightet."

Dass mit Gernot Trauner (Muskelprobleme) und Peter Michorl (familiäre Gründe) zwei Schlüsselspieler kurzfristig ausfielen, ließ der Coach ebenso wenig als Ausrede für die erste Liga-Pleite seit sieben Partien gelten wie Thomas Goiginger. "Das Laufen und Kämpfen hat gepasst, aber ansonsten war es zu wenig", meinte der Offensivspieler.

Goalie Schlager feiert Team-Debüt

Während es der im ÖFB-Team auf der Abrufliste stehende Goiginger in den kommenden Tagen wohl ruhiger angehen kann, wartet auf seinen Clubkollegen Alexander Schlager eine Premiere. Der Goalie wurde erstmals in die A-Nationalmannschaft einberufen. "Ich freue mich sehr darauf. Man weiß ja nicht, wie oft man das Glück hat, dabei zu sein", sagte der 23-Jährige.

Wenige Tage nach den EM-Qualifikationspartien gegen Lettland und Polen geht es für Schlager und Co. in der Europa-League-Gruppenphase weiter, so wie auch für den WAC. Die Wolfsberger bewiesen mit ihrem Auftritt gegen den LASK, dass sie für die kommenden Herausforderungen gerüstet sind. "Geist, Spirit und Energie stimmen bei uns", resümierte Trainer Gerhard Struber.

WAC "demütig und dankbar"

Die Kärntner liegen nach sechs Runden auf Platz drei, einen Punkt hinter dem LASK und sechs Zähler hinter Red Bull Salzburg. "Ich bin mit der ersten Saisonphase zufrieden. Wir konnten mit jedem Gegner, auch mit Salzburg, mithalten", betonte Struber. "Tabellarisch stehen wir dort, wo wir hinwollten, doch wir können das einordnen. In Wolfsberg wachsen die Bäume nicht in den Himmel, wir bleiben demütig und dankbar."

Seine Mannschaft tritt am 15. September in der Liga daheim gegen die Austria an, ehe drei Tage später in der Europa League die Auswärtspartie gegen Borussia Mönchengladbach steigt. Der LASK kehrt am 14. September mit dem Match bei Sturm Graz aus der Länderspielpause zurück und empfängt fünf Tage später in der Europa League Rosenborg Trondheim.

