Für Heimvorteil im Europacup ist der LASK auf die Fans angewiesen

Für Heimvorteil am 5. oder 12. August ist der LASK auf die Reisefreudigkeit der Fans angewiesen: Wegen des Neubaus auf der Gugl weichen die Athletiker nach Klagenfurt aus. Lange hatte man sich im Sinne der Anhänger die näher liegende Option St. Pölten offengehalten, doch daraus wurde nichts.

Der LASK ist dank der Europacup-Erfolge der vergangenen Saisonen gesetzt. Arnheim, Kasan, Kowaliwka, Trabzonsor und Luzern sind die einzigen fünf Teams, die als mögliche Gegner feststehen – die restlichen elf werden Aufsteiger aus der zweiten Runde sein, die am Donnerstag und eine Woche später ermittelt werden.

Lukrative Gruppenphase

Schafft es der LASK ins Play-off, dürften die Athletiker auch dort gesetzt sein. Damit blieben Duelle mit den dann einsteigenden AS Rom oder Tottenham erspart. Richtig lukrativ wird die Europa Conference League in der Gruppenphase: Allein das Startgeld beträgt 2,94 Millionen Euro. Zum Vergleich: In der Europa League 2019/20 gab es für den Einzug in die Gruppenphase mit 2,92 Millionen Euro etwas weniger.

Während der LASK zwei Runden für Europacup-Auftritte bis zur Winterpause überstehen muss, sind es bei der Austria drei. Theoretisch könnten auch Sturm Graz (beim Scheitern im Europa-League-Play-off) und Rapid (bei Abstiegen von der Champions-League- und der Europa-League-Qualifikation) in der Gruppenphase der Europa Conference League enden.

Mögliche Gegner für den LASK

Austria Wien ist als erster österreichischer Klub in der neuen Europa Conference League am Ball: In der zweiten Qualifikationsrunde ist am Donnerstag und eine Woche später Breidablik Kopavagur der Gegner.

Der LASK ist in der dritten Qualifikationsrunde (5. und 12. August) gesetzt – wie etwa Anderlecht und PAOK Saloniki, der Klub der Ex-Rapidler Stefan Schwab und Thomas Murg. Nur fünf mögliche Gegner der Athletiker stehen fest, der Rest wird in der zweiten Runde (22. Juli, 29. Juli) ermittelt.

Die Aufsteiger der dritten Qualifikationsrunde spielen im Play-off. (Auslosung 2. August, Spieltermine 19./26. August). Ist der LASK dabei, dürften die Athletiker auch dort gesetzt sein. Die Sieger der Play-off-Duelle ziehen in die Gruppenphase ein, die am 16. September angekickt wird.

Die möglichen Gegner des LASK in der dritten Qualifikationsrunde:

Vitesse Arnheim (Ned)

Rubin Kasan (Rus)

Kolos Kowaliwka (Ukr)

Trabzonspor (Tur)

FC Luzern (Sui)

Hajduk Split (Cro)/Tobol Kostanai (Kaz)

F91 Düdelingen (Lux)/Bohemians Dublin (Irl)

FK Sotschi (Rus)/FK Kesla (Aze)

FC Aberdeen (Sco)/BK Häcken (Swe)

FK Kauno Zalgiris (Ltu)/The New Saints (Wal)

Spartak Trnava (Svk)/Sepsi OSK (Rom)

NK Olimpija Ljubljana (Slo)/FC Birkirkara (Mlt)

Hibernian Edinburgh (Sco)/FC Santa Coloma (And)

Kuopion PS (Fin)/Worskla Poltawa (Ukr)

Petrocub Hincesti (Mda)/Sivasspor (Tur)

Pogon Szeczecin (Pol)/NK Osijek (Cro)

CS Universitatea Craiova (Rom)/KF Laci (Alb)

Larne FC (Nir)/Aarhus GF (Den)

AEL Limassol (Cyp)/KS Vllaznia Shkodra (Alb)

NK Domzale (Slo)/FC Honka Espoo (Fin)

Ujpest Budapest (Hun)/FC Vaduz (Lie)

FK Panevezys (Ltu)/FK Vojvodina Novi Sad (Srb)

FK Cucaricki Belgrad (Srb)/Sumqayit PFK (Aze)

Lokomotive Plowdiw (Bul)/1. FC Slovacko (Cze)

FK Riga FS (Lat)/Puskas Akademia FC (Hun)

IF Elfsborg (Swe)/FC Milsami (Mda)

FC Ararat Jerewan (Arm)/Slask Wroclaw (Pol)

Spieltermine: 5. August, 12. August