"Wenn wir ein schnelles Tor machen, dann ist alles möglich", sagt LASK-Trainer Andreas Wieland vor dem heutigen Rückspiel des Conference-League-Achtelfinales in St. Pölten gegen Slavia Prag (21 Uhr, Servus TV live). Nach dem 1:4 im Hinspiel benötigen die Linzer heute wohl wirklich ein Wunder. Denn ein Starensemble wie Slavia Prag verliert auch so schon selten genug. Und gar drei Tore mehr als der Gegner zu kassieren, ist den Tschechen in den vergangenen 76 Spielen nur ein einziges Mal passiert.