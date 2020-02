Verlängert der LASK sein Europa-League-Märchen um ein weiteres Kapitel? Schon der Gruppensieg war eine große Überraschung, nun ist sogar der Einzug in das Achtelfinale zum Greifen nah. Die Ausgangsposition nach dem 1:1 in Alkmaar ist vor dem morgigen Rückspiel im Linzer Stadion (18.55 Uhr) gut – so gut, dass der LASK sogar Salzburg aus dem Bild drängte: TV-Sender Puls 4 überträgt das Rückspiel gegen AZ live von der Gugl und verzichtet auf das zweite Duell zwischen Salzburg und Frankfurt