Frustbewältigung beim LASK: "Zum Glück spielen wir gleich wieder gegen Sturm"

Es war ein Spiel, wie man es auch in der österreichischen Fußball-Bundesliga maximal zwei, drei Mal im Jahr zu sehen bekommt: Sturm und der LASK schenkten sich im Cup-Halbfinale vor ausverkauftem Haus in Graz nichts – und das auf höchstem sportlichen Niveau. "Zum Glück spielen wir am Sonntag gleich wieder gegen Sturm", sagte LASK-Sportchef Radovan Vujanovic nach dem bitteren 0:1. In der Raiffeisen-Arena steigt das "Rückspiel" in der Bundesliga (17 Uhr).