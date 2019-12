Freier Tag als Prämie

Ursprünglich hatte LASK-Trainer Valérien Ismaël seine Spieler am 6. Jänner zum Frühjahrsauftakt versammeln wollen. Als Bonus für die Erfolge verlängerte er den Winterurlaub bereits bis 9. Jänner – morgen gegen Sturm Graz steht noch ein weiterer freier Tag als Siegprämie auf dem Spiel.

Um die Fitness seiner Spieler macht sich Ismaël nach dem Europa-League-Spiel gegen Sporting keine Sorgen. "Dadurch, dass wir so lange in Überzahl gespielt haben, hat es nicht so viel Kraft gekostet." Zu Wechseln in der Startelf ist er wegen der Sperren von Thomas Goiginger und James Holland ohnehin gezwungen. Zum Jahresabschluss richtete Ismaël einen Appell an die Fans: "Kommt ins Stadion, wir werden alle Kraft brauchen!"

