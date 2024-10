LASK: Florian Fleckers spezielle Erinnerungen an Voitsberg

Gestern vor 29 Jahren hat LASK-Kicker Florian Flecker in Voitsberg das Licht der Welt erblickt – einen Tag nach seinem Geburtstag wird das heutige ÖFB-Cup-Achtelfinale (18.15 Uhr, ORF 1 in Konferenz) für den Offensivspieler der Athletiker beim steirischen Zweitligisten eine besondere Reise in die Vergangenheit. "Ich bin in Voitsberg geboren, meine Eltern und Großeltern kommen aus dem Bezirk. Gemeinsam mit meinem Opa war ich früher schon als Zuseher dort öfter im Stadion", erinnert sich Flecker vor seiner Rückkehr in die Heimat.

Beim Vierzehnten der zweithöchsten Spielklasse müsse man sich auf ein typisches Pokal-Spiel einstellen: "Mit einigen Spielern habe ich schon zusammengespielt – und einen Jakob Jantscher kennt man ohnehin in ganz Österreich. Voitsberg wird versuchen, uns zu ärgern. Aber wir sehen den Cup als große Chance und wollen so weit wie möglich kommen."

Nicht nur Flecker kennt den heutigen Gegner bestens – auch LASK-Trainer Markus Schopp wird von seinen steirischen Landsmännern wohl kaum überrascht werden: Schopp trainierte bereits acht aktuelle Voitsberg-Akteure als Coach der zweiten Mannschaft von Sturm Graz in der Regionalliga Mitte oder in Hartberg. Die leihweisen Wechsel von Julian Halwachs und Christoph Urdl brachte er im Sommer noch als Hartbergs Sportdirektor auf den Weg.

Das zeichnet Schopp aus

Seit mittlerweile zwei Monaten ist der 50-Jährige aber Trainer der Linzer, holte in seinen bisherigen neun Pflichtspielen vier Siege, zwei Remis und kassierte drei Niederlagen. Flecker sieht den LASK mit dem neuen starken Mann auf der Trainerbank auf dem richtigen Weg: "Ich kenne ihn schon länger, habe auch in Hartberg schon mit ihm zusammengearbeitet. Seine detaillierten Analysen zeichnen ihn ebenso aus wie seine Spielidee, die er durchzieht. Ich denke, man sieht auch auf dem Platz, dass seine Idee immer besser erkennbar ist."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger