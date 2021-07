Fix: Trauner wechselt zu Feyenord Rotterdam

Nach 173 Einsätzen für die Athletiker wechselt Gernot Trauner in die niederländische Eredivisie zu Feyenoord Rotterdam. Der 29-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2025, wie nun bekannt wurde. "Bereit, unsere Farben zu verteidigen. Trauner 2025", ließ Trauners neuer Arbeitgeber auf Twitter wissen.

„Für mich ist eigentlich immer klar gewesen, dass ich meine Karriere beim LASK beenden werde. Ich habe in Linz viele Freunde kennengelernt, wir waren eine großartige Truppe und haben den LASK sowohl in der Liga als auch auf der internationalen Bühne top vertreten. Daher ist mir die Entscheidung, nach Rotterdam zu wechseln, wirklich schwergefallen. Für mich ist das wohl die letzte Gelegenheit, als Fußballer noch einmal etwas anderes zu sehen und ein neues Land, eine neue Liga zu erleben. Mein großer Dank gilt der gesamten LASK-Familie: Den Fans, die uns im ganzen Land und in ganz Europa immer unterstützt haben. Der Mannschaft, in der ich mich unglaublich wohl gefühlt habe. Und nicht zuletzt dem Verein, der Wort gehalten und mir diese einmalige Gelegenheit ermöglicht hat", sagt Trauner abschließend.

"Hat sich diese Chance verdient"

LASK-Cheftrainer Dominik Thalhammer über den Wechsel: „Gernot war als Kapitän ein zentraler Baustein unserer Mannschaft, sein Abgang schmerzt sportlich und menschlich sehr. Seinen Wunsch, nach vielen Jahren in Österreich den Schritt ins Ausland zu wagen, kann ich verstehen – er hat sich diese Chance mit seinen Leistungen für den LASK redlich verdient.“