Aus und vorbei – eine an Enttäuschungen reiche Fußball-Bundesliga-Saison ging für den LASK gestern mit der finalen Ernüchterung zu Ende: Bei der erhofften Europa-Reise war im Play-off-Halbfinale gegen Tirol durch das 1:2 schon in Innsbruck Endstation. Eine Chance auf den Europacup hatten sich die Athletiker auf dem Tivoli auch nicht verdient.

Ein Bus voller LASK-Fans war erst nach Spielbeginn eingetroffen. Als die Anhänger in der 15. Minute in den erschreckend schlecht besetzten Auswärtsblock strömten, hatten sie nichts versäumt. Dann wurde ihnen erneut vor Augen geführt, was dem LASK über die gesamte Saison fehlt: Mittelstürmer, die Tore machen können – auch aus dem Nichts. Giacomo Vrioni stieg nach einer Flanke von Kofi Schulz höher als Rene Renner und platzierte den Kopfball perfekt unter die Latte – 1:0 (22.). Beim 2:0 behauptete Vrioni den Ball gegen Hyun-seok Hong und bediente Thomas Sabitzer, der mit einem Haken Oumar Sako auf den Boden setzte und überlegt zum 2:0 einschob (45.+1). Ausgerechnet die LASK-Leihgabe traf – und wird deswegen bei seiner Rückkehr in jedem Fall nicht im Europacup spielen.

Balic schied verletzt aus

Die Mittelstürmer-Misere beim LASK war hingegen davor noch schlimmer geworden: Aushilfs-Sturmtank Husein Balic, der gegen die Admira zwei Mal getroffen hatte, zog sich eine Adduktorenverletzung zu, Andreas Gruber musste danach mit seinen 1,74 Metern Größe und 70 Kilogramm den Stoßstürmer geben, der Tirols Abwehrbollwerk brechen sollte.

Ohne den verletzten Keito Nakamura war ein Weitschuss von Thomas Goiginger (25.) die einzige gefährliche Aktion vor der Pause. Es unterliefen unerklärlich viele Fehlpässe, die Tiroler waren in den Zweikämpfen stets einen Schritt schneller.

Auch nach der Pause kam bis auf zwei Goiginger-Schüsse (70., 74.) wenig. Julius Ertlthaler vergab die Chance, mit dem 3:0 endgültig alles klar zu machen (66.). Die Athletiker ließen den Ball um den verbarrikadierten Strafraum laufen, die Hereingaben waren ohne robusten Abnehmer mit Torinstinkt in der Mitte wirkungslos. Kurz keimte Hoffnung, als Goiginger per Elfmeter auf 1:2 verkürzte (86.). Doch es war zu wenig und es war zu spät.

Am Donnerstag gegen Rapid

Die Tiroler spielen nun am Donnerstag zu Hause das Final-Hinspiel gegen Rapid, am Sonntag wird im Rückspiel in Wien über den Startplatz in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa Conference League entschieden. „Der Modus ist für die Mannschaften die im Halbfinale gespielt haben, ein Wahnsinn“, hatte Kühbauer am Freitag wegen der drei Spiele innerhalb von sechs Tagen gesagt. Darüber muss er sich jetzt keine Gedanken mehr machen. Ab sofort kann er sich darauf konzentrieren, wie der LASK in der kommenden Saison wieder auf die Beine kommt – denn die vormalige Spitzenkraft im österreichischen Fußball belegte zurecht den achten Platz. Will man wieder nach oben, wird ein Umbruch im Sommer notwendig sein.

