Filipovics Debüt

450.000 Euro soll der LASK laut türkischen Medienberichten für Petar Filipovic an Konyaspor bezahlt haben. In der Realität werden Spieler türkischer Klubs meist viel billiger, wenn der Klub bei den Gehaltszahlungen säumig bleibt – und das passiert relativ oft. Dennoch war die Verpflichtung des Routiniers der nächste Schritt in die richtige Richtung.

Sportlich hat sich der LASK als Nummer zwei etabliert. Und das, obwohl man etatmäßig nur auf Platz fünf rangiert. Filipovic soll heute helfen, im direkten Duell den Angriff der Grazer abzuwehren. In der Länderspielpause hatte der Verteidiger Zeit, sich an die Spielweise seines neuen Teams zu gewöhnen. "Er hat sich sehr gut eingefunden und uns ein gutes Gefühl gegeben", berichtete Trainer Valérien Ismaël. Die Abstimmung mit Abwehrchef Gernot Trauner musste nur aufgefrischt werden: Ab 2015 verteidigten beide nebeneinander für die SV Ried. An Graz hat Filipovic beste Erinnerungen: Bei seinem jüngsten Auftritt traf er dort beim 4:0 für die Austria.