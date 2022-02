Fans geben dem LASK gegen Salzburg Rückenwind

Nach dem geschützten Vorverkauf gibt es ab Donnerstag nur noch Restkarten: Mit dem Rückenwind durch die Fans will der LASK am Sonntag in der Raiffeisen-Arena Salzburg in die Knie zwingen – damit die Chance auf die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga weiterlebt.

Peter Michorl ist besonders heiß auf die Partie: Beim 3:0 gegen die Admira musste er zum zweiten Mal in den jüngsten drei Runden seinen Kollegen zuschauen. Nach dem Ausschluss gegen die SV Guntamatic Ried (1:0) im vorletzten Spiel des Herbsts hatte er auch zum Frühjahrsauftakt gegen Klagenfurt (2:2) Gelb/Rot gesehen. Die Schuld für den Punktverlust gegen den Aufsteiger nahm er auf sich. Es sind Punkte, die dem LASK nun fehlen. "Jede sachliche Kritik ist berechtigt. Es war eine irrsinnige Dummheit von mir, die mir so nicht passieren darf", sagte der 26-Jährige bei Sky über den Ausschluss.

Nicht nur Michorl wird wieder dabei sein – auch die Fans kehren auf den Stehplatz zurück, nachdem der Sektor gegen Klagenfurt noch gesperrt gewesen war. Gestern gab der LASK bekannt, wie die Öffnung entlang der neuen Corona-Verordnung ablaufen wird: Während bei den Sitzplätzen die Gastronomie mit Spielbeginn geöffnet werden darf, gibt es auf dem Stehplatz keine Verköstigung. Die beiden Bereiche müssen voneinander getrennt werden.

Juniors suchen um Zulassung an

Während der LASK in der Raiffeisen-Arena vom Paschinger Gemeinderat vergangene Woche eine Nachspielzeit bekam, bis im Frühjahr in die neue Heimstätte auf der Gugl eingezogen wird, darf Zweitligist FC Juniors OÖ nur noch bis Sommer dort spielen. Gestern stellte der Klub klar, dass man nicht freiwillig auf den Platz in der 2. Liga verzichten werde: Die Paschinger werden um eine Zulassung für die kommende Saison ansuchen.

Sollte der Klassenerhalt gelingen, wird der FC Juniors OÖ dann auf der Verbandsanlage spielen. Dort ist der LASK Hausherr. Die Athletiker machten das Spielfeld zweitligatauglich, damit Blau-Weiß Linz während der Bauarbeiten auf der Gugl ausquartiert werden konnte. Gelingt der Klassenerhalt nicht, darf der FC Juniors OÖ weiter im Waldstadion spielen. Im Pachtvertrag mit der Gemeinde Pasching ist festgeschrieben, dass ab Sommer 2022 keine Profispiele mehr im Waldstadion stattfinden dürfen – ausgenommen die Verlängerung für den LASK. Der FC Juniors OÖ wäre als Regionalligist wieder ein Amateurklub.