Fan-Liebling Lukas Grgic verlässt den LASK

Die Transferaktivitäten des LASK begannen mit einer Überraschung: Lukas Grgic wechselt zu Hajduk Split. Die Athletiker kamen dem Wechselwunsch des 26-Jährigen nach. Beim aktuellen Tabellenvierten der ersten kroatischen Liga erhält er einen mehrjährigen Vertrag.

„Ich durfte für den LASK spielen. Der Klub ist mein Herzensverein in Österreich und ich habe jeden Tag im schwarz-weißen Dress genossen und immer alles gegeben“, erklärte der Welser mir kroatischen Wurzeln. „Mit Hajduk Split hat sich für mich die Chance ergeben, noch einmal ins Ausland zu wechseln und diese Erfahrung zu machen. Diese Chance wollte ich jetzt unbedingt ergreifen.“ Er bedankte sich beim LASK für die Erfüllung seinen Wunsches. „Wir lassen ihn schweren Herzens ziehen“, sagte Sportdirektor Radovan Vujanovic. „Lukas Grgic ist ein Vollblut-LASKler, hat immer alles für den Verein gegeben.“

Tor und Assist zum Abschied

Grgic kam 2014 von Wallern zum damaligen Zweitligisten LASK. Nach drei Saisonen wechselte er zuerst leihweise, später fix zur SV Ried. 2019 unterschrieb er bei Bundesliga-Aufsteiger Tirol, nach einer starken Saison kehrte er zu den Athletikern zurück.

Im abgelaufenen Herbst kam er beim LASK in 23 von 31 Pflichtspielen zum Einsatz. Bei seiner Abschiedsvorstellung gegen Austria Wien (3:2) hielt er mit dem Assist zum 2:1 und dem Siegestor die Chance auf den Einzug in die Meistergruppe am Leben.

Noch im alten Jahr hatte der LASK schon für Jewgen Tscheberko eine Ablöse kassiert. Osijek hatte die Kaufoption im bis Sommer laufenden Leihvertrag gezogen. Nun treffen die beiden Anfang April in der kroatischen Liga aufeinander.