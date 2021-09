Sieben "Zu-null"-Spiele in den ersten zehn Pflichtspielen, stets über 90 Minuten auf dem Feld – besser könnte es für den ehemaligen LASK-Kapitän Gernot Trauner bei seinem neuen Klub Feyenoord Rotterdam kaum laufen. Die Athletiker, die gestern gegen Stripfing um den Einzug in das Cup-Achtelfinale spielten, gelangten hingegen ohne ihren langjährigen Kapitän in negatives Fahrwasser.