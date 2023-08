Europa League: LASK zog ein gutes Los im Play-off

Die Europacup-Saison beginnt für den LASK am 24. August mit einem Heimspiel: Im Play-off-Hinspiel ist der Sieger des Duells zwischen Zrinjski Mostar und Breidablik Kopavogur in der Raiffeisen-Arena zu Gast. Das Rückspiel steigt eine Woche später. Der Sieger des Play-off-Duells spielt in der Gruppenphase der Europa League, der Verlierer in der Gruppenphase der Europa Conference League.

Es hätte sportlich bei weitem schwieriger kommen können: Mögliche Gegner wären auch der Schweizer Vertreter Lugano sowie die etwa Sieger aus den Partien zwischen Piräus und Genk, Slavia Prag und Dnipro, Astana und Rasgrad oder Tiraspol und Borisow gewesen.

Zwei Möglichkeiten zur Beobachtung

Mostar und Breidablik sind beide als Meister in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League ausgeschieden und in die Europa League abgestiegen. Mostar aus Bosnien-Herzegowina schied gegen Slovan Bratislava, den Klub von Ex-LASK-Verteidiger Kevin Wimmer aus (0:1, 2:2), Islands Meister Breidablik war gegen den FC Kopenhagen chancenlos (0:2, 3:6).

Zrinjski, der älteste noch existierende Klub Bosniens, holte sich in der vergangenen Saison überlegen mit 20 Punkten Vorsprung auf Banja Luka den Meistertitel und gewann auch den Cup. Banja Luka war in der Qualifikation zur Conference League jüngst mit 0:1 und 1:3 an der Wiener Austria gescheitert.

Zrinjski wäre erstmals Gegner eines österreichischen Klubs im Europacup, mit Breidablik aus der Gemeinde Kopavogur gibt es dagegen schlechte Erfahrungen. 2013 schied Sturm Graz in der Europa-League-Qualifikation gegen die aktuell in der nationalen Meisterschaft drittplatzierten Isländer mit 0:0 und 0:1 aus, 2021 scheiterte Austria Wien in der Conference-League-Qualifikation mit 1:1 und 1:2.

Nun spielen die beiden Klubs um den Einzug in das Play-off gegeneinander. Das Hinspiel steigt am Donnerstag in Mostar, das Retourmatch eine Woche später in Kopavogur.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

