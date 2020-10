Europa League: LASK-Schlüsselspieler fehlt gegen Rasgrad

Der LASK wird im morgigen Europa-League-Heimspiel gegen Ludogorez Rasgrad (18.55 Uhr) nicht in Bestbesetzung antreten können. Bei den Linzern fehlt mit James Holland eine Schlüsselkraft. Der Mittelfeldspieler hatte in der Auswärtspartie vorige Woche gegen Tottenham (0:3) eine Knöchelverletzung erlitten.

„Für Holland kommt das Spiel noch etwas zu früh“, sagte Trainer Dominik Thalhammer in der Pressekonferenz am Mittwoch. Der Coach hofft, in der Liga am Sonntag gegen Sturm Graz wieder auf den Australier bauen zu können.



Gegen Rasgrad wieder mit dabei wird Rene Renner sein. Der 26-jährige Außenbahnspieler war zuletzt wegen einer Gehirnerschütterung ausgefallen.