Europa League: LASK ist in einer Gruppe mit Liverpool

Ein sportliches Traumlos zog der LASK bei der Europa-League-Auslosung am Freitag in Monte Carlo:

Die Athletiker treffen in Gruppe E auf den FC Liverpool. Dazu wurde der belgische Ex-Meister Saint Gilloise, einem Satellitenklub von Brighton, sowie der französische Cupsieger Toulouse gelost.

Vizemeister Sturm Graz bekommt es in Gruppe D mit Atalanta Bergamo, Sporting Lissabon und Rakow (Pol) zu tun.

Das erste Gruppenspiel findet am 21. September statt, die sechste Partie steigt am 14. Dezember. Die Gruppen-Ersten stehen im Achtelfinale. Die Gruppen-Zweiten ziehen in die Zwischenrunde ein. Die jeweils Dritten übersiedeln in die Conference League.

Das Startgeld in Höhe von 3,63 Mio. Euro haben die beiden rot-weiß-roten Vertreter schon sicher. Für Siege in der Gruppenphase gibt es zusätzlich 630.000 Euro, ein Unentschieden ist 210.000 Euro wert. Weitere UEFA-Prämien in Millionenhöhe aufgrund des Klub-Koeffizienten sowie auf Basis des Fernsehmarktes sind ebenfalls garantiert. Das Finale der Europa League findet am 22. Mai 2024 in der Dublin Arena statt.

Robert Zuljs Wunsch wurde erhört

Liverpool galt als attraktivster möglicher Kontrahent im zweitwichtigsten Europacup-Bewerb. "Wir haben heute das Spiel gespielt, damit wir weiterkommen und in der Gruppenphase gegen Liverpool spielen", sagte LASK-Kapitän Robert Zulj nach dem 1:1 am Donnerstag im Play-off-Retourmatch bei Zrinjski Mostar.

"Die "Reds" verpassten als Fünfter der Vorsaison die Champions-League-Teilnahme, 2022 standen sie noch im "Königsklassen"-Finale, das gegen David Alabas Real Madrid mit 0:1 verloren wurde. 2019 krönte sich die Mannschaft von Jürgen Klopp zum Champions-League-Sieger, im Jahr darauf wurde man erstmals seit 30 Jahren wieder englischer Meister.

Im Herbst 2019 traf Liverpool in der Champions-League-Gruppenphase auf Red Bull Salzburg - das Duell an der Anfield Road endete mit einem denkwürdigen 4:3 für die Engländer, die sich zudem in Wals-Siezenheim mit 2:0 durchsetzten. Seither kehrten dem einstigen englischen Rekordchampion bekannte Namen wie Sadio Mane, Roberto Firmino oder Jordan Henderson den Rücken. Top-Star Mohamed Salah gehört hingegen weiterhin dem Kader an - zumindest vorerst. Der Ägypter wird seit Wochen mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

Liverpool startete mit zwei Siegen und einem Remis in die neue Premier-League-Saison, Toulouse hält in der Ligue 1 nach drei Runden bei vier Punkten. Die Südfranzosen stiegen erst 2022 in die höchste Liga auf, die Europacup-Qualifikation schaffte der 13. der abgelaufenen Spielzeit durch den sensationellen Triumph im Coupe de France. Union Saint-Gilloise hingegen sorgte in der vergangenen Saison auf internationalem Parkett für Furore. Der Verein aus der Region Brüssel stieß in der Europa League bis ins Viertelfinale vor, wo gegen Bayer Leverkusen Endstation war.

