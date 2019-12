Europa League: Das sind die möglichen LASK-Gegner

Für die Spieler ist es ein Fixpunkt an ihrem ersten Urlaubstag, Trainer Valérien Ismaël und die alle Mitarbeiter werden bei der Klausur in Leogang die Auslosung verfolgen. „Wir haben keinen Wunsch“, sagte Ismaël. Ein Duell mit Ex-Klub Wolfsburg samt seinem Vorgänger Oliver Glasner ist möglich. Peter Michorl wird die Auslosung auf der Couch ansehen. „Wir sind in jedem Spiel Außenseiter.“ Für James Holland wäre ein Duell gegen Alkmaar „etwas Besonderes“. Die Niederländer holten den Australier 2009 nach Europa. Egal wer kommt, „jedes Spiel ist für uns ein Highlight“.

Durch den Gruppensieg ist der LASK gesetzt und tritt am 20. Februar zuerst auswärts an. Das Rückspiel findet eine Woche später im Linzer Stadion statt. Der geschützte Kartenvorverkauf für die Dauerkarten- und Fancard-Besitzer startet am Dienstag um neun Uhr früh, die verbleibenden Karten gehen am Mittwoch um neun Uhr in den freien Verkauf.

Mögliche Gegner

Gruppendritte der Champions League:

FC Brügge (Bel)

Olympiakos Piräus (Gre)

Schachtar Donezk (Ukr)

Bayer 04 Leverkusen (D)

Zweite der Europa League:

APOEL Nikosia (Cyp)

FC Kopenhagen (Den)

FC Getafe (Esp)

CFR 1907 Cluj (Rom)

Eintracht Frankfurt (D)

Glasgow Rangers (Sco)

Ludogorez Rasgrad (Bul)

VfL Wolfsburg (D)

AS Rom (Ita)

Wolverhampton W. (Eng)

AZ Alkmaar (Ned)