EURO-Gegner - na und? Wie der LASK den Doppelpass mit der Türkei spielt

Der LASK hat eine strategische Partnerschaft mit dem türkischen Topklub Galatasaray Istanbul vereinbart. Die Kooperation der beiden Vereine umfasst die Bereiche internationale Freundschaftsspiele, Turniere sowie Spieler-Scouting. Galatasaray ist 24-facher und amtierender Meister in jenem Land, dessen Nationalteam sich am Dienstag (21 Uhr) in Leipzig mit Österreich um ein EURO-Viertelfinalticket duellieren wird. Kein Grund, die Finger davon zu lassen.