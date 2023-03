Es wird ernst für den LASK: "Jetzt geht es um die wichtigen Punkte"

Dem Premierentreffer in der Raiffeisen-Arena will Marin Ljubicic in der Meistergruppe weitere Tore folgen lassen.

Vierter in der Heimtabelle, Dritter der Auswärtstabelle – der LASK hat sich nach der vergangenen Seuchensaison wieder als Spitzenteam positioniert. In der Meistergruppe geht nun das Rennen um die Europacup-Plätze so richtig los. Was für den LASK spricht: In den jüngsten Meistergruppenauftritten fiel der LASK gegen die Top-Teams ab: 2019/20 wurden in zehn Partien zehn Punkte eingespielt, in der Saison davor war es einer weniger. Nimmt man den abgelaufenen Grunddurchgang als Maßstab, sind