LASK-Sportchef Vujanovic: "Es wäre etwas Besonderes, wenn wir jemanden bei der EM dabei hätten"

Bei der Fußball-EM 2021 stand der damalige LASK-Kapitän Alexander Schlager in Österreichs Kader – in einer Zuschauerrolle als Ersatztorhüter. Bekommt das Aufgebot für die EM 2024 in Deutschland von Teamchef Ralf Rangnick auch einen schwarz-weißen Anstrich? LASK-Sportgeschäftsführer Radovan Vujanovic glaubt, dass sich vor allem Sascha Horvath, Schlager-Nachfolger Tobias Lawal und Robert Zulj Chancen ausrechnen könnten.