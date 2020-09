Wer Kaliber wie Sporting Lissabon, PSV Eindhoven oder Alkmaar in die Knie gezwungen hat, muss vor dieser Aufgabe nicht in Ehrfurcht erstarren. Der LASK bekommt es in der 3. Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League mit dem Sieger des Duells Dunajska Streda (Svk) gegen Jablonec (Cze) zu tun. Eine anstrengende Reise bleibt den Athletikern erspart, das K.-o.-Duell (es gibt nur ein Spiel) steigt am 24. September auf der Gugl – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.