"Es gibt nur eine Richtung: Wir spielen auf Sieg"

Selbst für LASK-Trainer Valerien Ismael ist es "eine unglaubliche Geschichte", was seine Mannschaft bisher in der Fußball-Europa-League geleistet hat. Nach dem 1:1 in Alkmaar haben die Athletiker vor dem heutigen Rückspiel im ausverkauften Linzer Stadion (18.55 Uhr, Puls 4, Liveticker auf nachrichten.at) "alles getan, um sie fortzusetzen".

Bisher überstand Salzburg als einziger österreichischer Klub das Sechzehntelfinale in der Europa League. Zwei Mal war für die Salzburger danach im Achtelfinale Schluss, 2017/18 ging es bis ins Halbfinale. Historisch ist die Europacupsaison des LASK aber längst. Zum ersten Mal spielen die Athletiker im Frühjahr international, als einer von nur sechs Debütanten in der Europa League schafften es die Athletiker in die Gruppenphase, und davon haben es mit Espanyol Barcelona und Wolverhampton auch nur zwei Klubs aus Top-Ligen in die K. o.-Phase geschafft – und der LASK, der heiß auf mehr ist.

LASK-Trainer Ismael (gepa/3, Reuters) Bild: GEPA pictures

Nach oben gibt es keine Grenze

"Wir schauen nicht auf das Erreichte. Wichtig ist dieser Hunger, oder sogar Heißhunger, der bei uns herrscht", erklärte Ismael. "Wir haben viel gezeigt und viel gemacht, aber noch nichts erreicht. Wir haben nichts in der Hand. Das ist, was uns antreibt, was uns gierig macht. Nach oben gibt es nie eine Grenze." Grenzen sollen hingegen AZ gesetzt werden. "Wir haben eine gute Ausgangsposition", sagte Thomas Goiginger. "Wir wollen unser Spiel auf den Platz bringen und Nuancen verbessern. Wir hoffen, dass wir ein perfektes Spiel abliefern können."

Den Vorteil des Auswärtstors zu verteidigen, steht nicht auf dem Matchplan. obwohl ein 0:0 reichen würde: "Es gibt nur eine Richtung für uns: Wir spielen auf Sieg", sagte Ismael. "Wir wollen nicht kalkulieren, das haben wir bis jetzt nicht gemacht. Das ist nicht unsere Einstellung, das ist nicht LASK-like. LASK-like ist, von der ersten Minute an alles in die Waagschale zu werfen, um das Spiel zu gewinnen." Das gelte nicht nur für die Spieler. "Die Fans müssen auch ihre beste Leistung abrufen – und sie werden es auch tun. Das ist für uns extrem wichtig."

LASK vor Rückspiel gegen Alkmaar zuversichtlich Vor dem Rückspiel gegen Alkmaar im Europa League Sechzehntelfinale sind die Linzer nach dem 1:1 im Hinspiel voller Zuversicht.

Alkmaar bestreitet am Sonntag das nächste K.o.-Duell

Um 13.30 Uhr landete die Fokker 100 mit der Delegation von LASK-Gegner Alkmaar gestern auf dem Flughafen Hörsching. Trainer Arne Slot lächelte in den Wind, der dem Niederländer bei der Ankunft entgegenblies. Er strahlte betonte Gelassenheit aus: „Wir gehen mit viel Selbstvertrauen in das Spiel.“

In allen drei K. o.-Duellen auf dem Weg in die Gruppenphase stieg der Zweite der Eredivisie nach einem Unentschieden auf: Mit einem Sieg in Göteborg gegen Häcken (3:0), mit einem 4:0 daheim gegen Mariupol und mit einem 4:1 nach Verlängerung in Antwerpen.

Das war allerdings im Herbst. Im neuen Jahr läuft AZ der Form hinterher, dazu fallen heute mit Ron Vlaar, Stijn Wuytens und Pantelis Chatzidiakos drei Innenverteidiger aus. Der eigentliche Mittelfeldmotor Teun Koopmeiners muss wie vergangene Woche gegen den LASK in der Abwehrkette aushelfen. Die wohl einzige Veränderung in der Startelf im Vergleich zum Hinspiel wird Fredrik Midtsjö betreffen: Der norwegische Teamspieler hat seine Sperre abgesessen.

Nicht nur heute bestreitet AZ ein K. o.-Duell: Am Sonntag steht die Titelchance in der Eredivisie beim Auswärtsspiel gegen Ajax auf dem Spiel. AZ hat drei Punkte Rückstand. Die Konzentration gilt aber ganz dem LASK. Slot: „Für uns hat die Europa League einen hohen Stellenwert. Wir haben die Gruppenphase überstanden und wollen weitere Schritte machen.“

Zahlen zum Spiel

1,1 Millionen Euro lobt die UEFA als Prämie für den Einzug in das Achtelfinale aus. Aus sportlicher Sicht könnte der Aufsteiger einen Jackpot bei der Auslosung am Freitag ziehen: Manchester United, Arsenal, AS Rom, Inter Mailand und Frankfurt sind nur vier der möglichen Gegner, sofern diese ihre Aufgaben im Sechzehntelfinale erledigen.

lobt die UEFA als Prämie für den Einzug in das Achtelfinale aus. Aus sportlicher Sicht könnte der Aufsteiger einen Jackpot bei der Auslosung am Freitag ziehen: Manchester United, Arsenal, AS Rom, Inter Mailand und Frankfurt sind nur vier der möglichen Gegner, sofern diese ihre Aufgaben im Sechzehntelfinale erledigen. 3 Tore erzielte AZ in den jüngsten drei Pflichtspielen – alle drei erzielte Teun Koopmeiners per Elfmeter: das 1:1 im Hinspiel und beide Tore beim 2:0 gegen Zwolle.

erzielte AZ in den jüngsten drei Pflichtspielen – alle drei erzielte Teun Koopmeiners per Elfmeter: das 1:1 im Hinspiel und beide Tore beim 2:0 gegen Zwolle. 0,475 Punkte liegt Österreich in der Fünfjahreswertung hinter der Türkei. Um den elften Platz und damit einen Fixplatz in der Champions League 2021/22 zu erobern (sofern der Europa-League-Sieger sich für die Champions League qualifiziert), brauchen der LASK und Salzburg einen Sieg und ein Remis oder drei Remis mehr als der letzte türkische Vertreter Basaksehir Istanbul.

