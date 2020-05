Erster Verhandlungstermin in Causa LASK am Mittwoch

Aufgrund des Aktenumfangs sei an diesem Tag allerdings voraussichtlich kein Urteil zu erwarten, gab die Fußball-Bundesliga am Samstag bekannt. Auf die Linzer könnten harte Sanktionen zukommen, weil sie in den vergangenen Wochen verbotenerweise Mannschaftstrainings durchgeführt haben, wie Videoaufnahmen zeigen.

Der maßgebliche Paragraf 111a der ÖFB-Rechtspflegeordnung ("Verletzung des Fair-Play-Gedankens") sieht im Falle einer Verurteilung folgende Sanktionsmöglichkeiten vor:

Ermahnung

Sperre von 1 bis 12 Pflichtspielen

Funktionssperre von einem Monat bis einem Jahr

Geldstrafe von bis zu 15.000 Euro

Austragung eines oder mehrerer Spiele unter Ausschluss eines Teiles oder der gesamten Öffentlichkeit

Abzug von Punkten

Wettbewerbsausschluss

Zwangsabstieg

Ausschluss aus dem Verband

Die Fußball-Bundesliga hatte am Donnerstag vor einer Woche beim Senat 1 ein Verfahren gegen den LASK wegen des möglichen Verstoßes gegen den Grundgedanken des Fairplay eingeleitet. Der LASK hat den Fehler mittlerweile zugegeben und sich entschuldigt.

