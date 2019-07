Erster Torjubel nach 408 Sekunden: Traumstart für LASK-Trainer Ismaël

Als der Schlusspfiff ertönte, ballte LASK-Trainer Valérien Ismaël die Faust, drehte sich in Richtung Tribüne und suchte den Blickkontakt zu seiner Frau Karoline. Er konnte nach seinem Debüt in der Fußball-Bundesliga erleichtert lächeln: Seine Mannschaft hatte Altach mit 2:0 besiegt.

"Ein bisschen Kribbeln im Bauch" habe er vor dem Spiel gehabt, sagte Ismaël, dieses wich schnell einem Glücksgefühl: Nach 408 Sekunden konnte er zum ersten Mal die Fäuste zum Torjubel ballen. Samuel Tetteh verwertete einen Stanglpass von Peter Michorl infolge eines kurz abgespielten Eckballs und machte sich damit selbst ein Geschenk zum 23. Geburtstag.

Valérien Ismaëls Freude über das 1:0 von Tetteh. Bild: Scharinger

Warum Altach zur Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel gekommen war, analysierte Ismaël auf dem Weg in die Kabine auf einem Tablet und dürfte die richtigen Schlüsse gezogen haben: Nach der Pause war Altach vom Ausgleich weit entfernt gewesen, ehe Klauss mit dem 2:0 den Auftaktsieg fixierte (79.).

"Wir brauchen Rückenwind"

Ismaël war "sehr zufrieden" mit der Leistung. Wenn etwas zu kritisieren sei, dann die Chancenverwertung. "Der Sieg bringt uns Selbstvertrauen. Wir brauchen Rückenwind für das schwierige Programm, das wir vor der Brust haben." Nach dem Auswärtsspiel gegen Austria Wien am Samstag folgt das Drittrundenhinspiel in der Champions-League-Qualifikation in Basel oder Eindhoven.

"Ein Sieg ist immer gut", sagte Michorl, der zu den Transfergerüchten alles offenlässt. In seinem Vertrag steht eine Ausstiegsklausel. Michorl: "Solange ich hier bin, werde ich alles für den LASK geben. Es wird sich zeigen, was die Zukunft bringt."

