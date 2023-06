Erster Sieg für LASK-Zugang Andrade

Bis Zugang Andres Andrade beim LASK ins Training einsteigt, könnte es noch etwas länger dauern: Der 24-Jährige, der vergangene Saison mit Bielefeld aus der zweiten deutschen Bundesliga abstieg, gewann mit Panama das Auftaktspiel beim Gold-Cup in den USA und in Kanada gegen Costa Rica mit 2:1 und machte damit den ersten Schritt in Richtung Viertelfinale.

Jose Fajardo (23.) und Yoel Barcenas (68.) erzielten in Miami die Tore für Panama, Costa Rica kam erst in der Nachspielzeit durch Aaron Suarez zum Anschlusstreffer (91.). Andrade spielte in der Fünferabwehr Panamas durch.

Gold-Cup-Endspiel am 16. Juli

Mit einem Sieg am Samstag gegen Martinique (0.30 Uhr) könnte der Einzug in die K. o.-Phase fixiert werden, das abschließende Spiel der Gruppe C steigt am Mittwoch gegen El Salvador (2.30 Uhr).

Das Viertelfinale findet am 8. Juli statt, das Halbfinale vier Tage später, das Endspiel am 16. Juli - also eine Woche vor dem ersten Ernstfall beim LASK mit dem Cup-Ankick in Röthis.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

