Erntezeit für die Schwarz-Weißen

Wenn der LASK auf Europa-Tournee geht, kann er nicht nur etwas erzählen, sondern auch ordentlich verdienen. Fünf Millionen Euro gab es für das Erreichen des Play-offs zur Fußball-Champions-League, 2,92 Millionen Startgeld in der Gruppenphase der Europa League, dazu viermal 570.000 für die vier Siege und 190.000 für das Unentschieden in Eindhoven. Platz eins in Pool D wurde mit einer Million honoriert, 500.000 sind durch die Teilnahme am Sechzehntelfinale, in dem am 20. und 27. Februar der AZ Alkmaar auf die Schwarz-Weißen warten wird, garantiert.

Macht nach Adam Riese 11,89 Millionen Euro plus die Zuschauereinnahmen von mindestens sechs sehr gut bis exzellent besuchten Heimspielen auf der Linzer Gugl.

Fix sind auch Zusatzprämien, die aus dem Koeffizienten- und dem Marketpool der Europäischen Fußballunion UEFA resultieren. Da kommt einiges zusammen, wie die gestern veröffentlichte Abrechnung der Saison 2018/19 bei Österreichs Euro-Fightern FC Salzburg und Rapid zeigt.

Die "Roten Bullen" aus der Mozartstadt haben abgesehen von den Einnahmen aus sportlichen Errungenschaften (Vorstoß ins Achtelfinale) einen Weihnachtsbonus von knapp 3,9 Millionen Euro eingestreift. Beim SK Rapid (Sechzehntelfinale) waren es mehr als 2,4 Millionen. Will heißen: Auch der LASK darf für 2019/20 mit einem siebenstelligen Betrag als Zuckerl rechnen.

Topverdiener in der abgelaufenen Europacup-Spielzeit war der FC Barcelona, der es trotz des Scheiterns im Champions-League-Semifinale am späteren Sieger FC Liverpool auf insgesamt 117,73 Millionen Euro brachte.

Trainingslager in Spanien

Der LASK startet am 13. Jänner in die Frühjahrsvorbereitung, nach einem Gastspiel beim FC Wels (18. 1.) geht’s ins spanische Algorfa (Region Alicante/Murcia), wo die Athletiker von 23. Jänner bis 2. Februar ihr Trainingslager absolvieren. In diesem Zeitraum stehen Testmatches gegen ZSKA Moskau (25. 1.), Silkeborg (29. 1.) und Viking Stavanger (1. 2.) auf dem Programm. Das erste Pflichtspiel im Jahr 2020 ist das ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Sturm Graz am 8. Februar.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Europa League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at