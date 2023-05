Enzos Taufe als Premiere in der LASK-Kapelle

Allzuviel Beistand von oben haben die Fußballer des LASK in den vergangenen Wochen nicht benötigt. Auch der 4:0-Sieg gegen Austria Klagenfurt ist sich ohne ein zusätzliches „Vater unser“ ausgegangen. Wobei ab sofort in der frisch geweihten „LASK-Kapelle“ sogar mit Blick auf den Kabinengang, in dem sich die Spieler unmittelbar vor dem Betreten des Stadionrasens befinden, gebetet werden kann.

Der Linzer Diösesanbischof Manfred Scheuer hat die Segnung in Anwesenheit von Landeshauptmann Thomas Stelzer, LASK-Präsident Siegmund Gruber und Generalsekretär Gernot Fellinger vorgenommen. Zahlreiche Termine für Hochzeiten und Taufen sind bereits gebucht.

Ein Blick in die LASK-Kapelle Bild: LASK

Die Premiere wird in Kürze die Taufe des Einjährigen Enzo sein. Das freut natürlich auch den Papa, Karl Aspöck: „Ich war 1979 das erste Mal im Stadion, war immer ein großer LASK-Fan, und freue mich, jetzt auch als Sponsor einen Beitrag leisten zu können“, erzählt der Peuerbacher, dessen Unternehmen Beleuchtungssysteme für Fahrzeuge herstellt.

„Unser Enzo ist auch jetzt schon immer im Stadion mit dabei. Deshalb ist es natürlich eine ganz besondere Freude, dass seine Taufe in der Raiffeisen-Arena stattfindet, und es noch dazu die Premiere ist.“

Lustenau und Schalke 04

Die erste geweihte Kapelle in einem österreichischen Stadion wurde 2007 in Lustenau eröffnet. Auch in der Arena des SK Rapid sind Hochzeiten und Taufen möglich. In Deutschland war der FC Schalke 04 rund um den Stadion-Neubau im Jahr 2001 Vorreiter. Berlin und Frankfurt zogen rasch nach.

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

