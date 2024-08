Entrup kann dem LASK in Hartberg nur mit Tipps helfen

Eine Platzierung hat LASK-Trainer Thomas Darazs vor dem Auftaktspiel am Samstag in der Fußball-Bundesliga in Hartberg (17 Uhr, Sky) nicht als Ziel ausgegeben – alles andere als ziellos soll sich seine Mannschaft präsentieren.

Einige Trainerkollegen reihten den LASK im Titelrennen ein, Darazs bremste: "Wir müssen mit beiden Füßen am Boden bleiben. Den Status, dass wir sagen dürfen, wir liebäugeln mit Platz eins, müssen wir uns erst verdienen." Mit Hrvoje Smolcic und Melayro Bogarde arbeiten zwei Zugänge heute daran. Für Maximilian Entrup kommt der Ankick gegen seinen Ex-Klub hingegen zu früh.

Am 24. April tat der EM-Teilnehmer dem LASK noch weh, als er im jüngsten Duell den Führungstreffer von Maximilian Fillafer vorbereitete. Nach dem Seitenwechsel in der Sommerpause fällt er heute aus, weil sein Knie schmerzt. "Für mich ist das Spiel natürlich sehr emotional, weil ich eine sehr schöne Zeit dort hatte und viele Freunde fürs Leben kennengelernt habe", sagte der 27-Jährige trotz seiner Zuschauerrolle im "kicker"-Interview.

Maximilian Entrup Bild: LASK

Den Athletikern, bei denen er einen Vertrag über fünf Jahre unterschrieb, kann er heute nur mit Tipps helfen – wie viele sie wert sind, ist offen: Trainer Markus Schopp verlor neben Entrup mit Ousmane Diakite, Mamadou Sangare, Ibane Bowat und Dominik Frieser weitere Leistungsträger, mit denen Hartberg in der vergangenen Saison auf den fünften Platz stürmte. Sie waren alle dabei, als der LASK zuletzt aus dem 0:1 noch einen 2:1-Sieg machte – und die Sieglos-Serie gegen Hartberg nach elf Versuchen beendete.

Wann spielt Boateng?

Ein möglicher Entrup-Nachfolger wechselte leihweise in die Gegenrichtung: Elias Havel könnte erstmals gegen den LASK stürmen. Bei den Athletikern muss auch Jerome Boateng auf sein Debüt warten. Nach langwierigen Adduktorenproblemen ist der 35-jährige erst bei Teilen des Mannschaftstrainings dabei. Es brauche wie bei Entrup "ein gewisses Maß an Fingerspitzengefühl", erklärte Darazs.

Adil Taoui meldete sich nach muskulären Problemen rechtzeitig fit für den Ankick. Rene Renner hat sein Comeback bereits im Test gegen Galatasaray Istanbul gegeben, braucht aber noch Anlaufzeit wie Zugang Tomas Tavares. Maksym Talowjerow holt seinen Urlaub nach: Er spielte für die Ukraine bei der EM und bei den Olympischen Spielen. Auch in Frankreich war nach der Vorrunde Schluss, der 24-Jährige kam in den drei Partien gegen den Irak (1:2), Marokko (2:1) und Argentinien (0:2) zum Einsatz.

Auf lautstarke Unterstützung der mitgereisten Fans müssen die Spieler am Samstag anfangs ebenso verzichten, weil der LASK in rosafarbenen Dressen kickt. Die dritte Farbe wird in der Bundesliga sonst nur noch in Altach angezogen. Die Farbenspiele stören den Fanklub "Landstrassler", sie berichten aber auch von konstruktiven Gesprächen bei anderen Themen während der Sommerpause.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.