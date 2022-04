Energie AG unterstützt den LASK weitere fünf Jahre

„Die Energie AG Oberösterreich und den LASK verbindet mittlerweile eine jahrelange, sehr erfolgreiche Partnerschaft. Beide vereint als starke Klammer das Land Oberösterreich, wo sowohl der LASK als auch die Energie AG die Wurzeln haben. Beide sind in ihren Bereichen Aushängeschilder für das Land. So wie der LASK sportlich erfolgreich ist, ist es die Energie AG wirtschaftlich. Wir sind ein Stück Oberösterreich. Daher verlängern wir diese Partnerschaft bis 2027, um auch weiterhin voneinander zu profitieren“, so Energie AG-Generaldirektor DDr. Werner Steinecker .

Die Energie AG wird mit dem Logo am Trikot präsent sein, die neue Raiffeisen Arena wird mit nachhaltiger Energie versorgt. „Wir sind stolz auf diese traditionsreiche Partnerschaft. Die Energie AG mit Generaldirektor Steinecker ist für uns schon so viele Jahre ein Partner, auf den wir uns zu 100% verlassen können, der mit uns durch Dick und Dünn geht. Das ist nicht selbstverständlich, das schätzen wir sehr“, bekräftigt LASK-Präsident Dr. Siegmund Gruber. „Zudem unterstützt uns die Energie AG mit ihren Produkten und Dienstleistungen, unser nachhaltiges Konzept beim Stadionbau umzusetzen.“