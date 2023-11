Endspiel für den LASK in der Europa League: "Es ist klar, dass wir punkten müssen"

Die K. o.-Phase im Fußball-Europacup beginnt für den LASK schon im vierten Gruppenspiel der Europa League: Gegen Saint-Gilloise aus Belgien muss heute Zählbares her, um im Rennen um den Aufstieg zu bleiben (18.45 Uhr). Trainer Thomas Sageder: "Wenn wir international überwintern wollen, müssen wir punkten."

Wobei: Ein Unentschieden ist eigentlich zu wenig, wenn man nicht auf eine Sensation in drei Wochen in Liverpool angewiesen sein will. So richtig würde ein Sieg mit zwei Toren Unterschied helfen, weil die Athletiker dann bei möglicher Punktgleichheit am Ende das direkte Duell gegen Saint-Gilloise für sich entschieden hätten.

Nicht nur die Leistung am Sonntag gegen Sturm Graz (3:1) macht die Athletiker zuversichtlich: In Brüssel hatte man Saint-Gilloise lange im Griff und führte bis zur 84. Minute, reiste aber nach dem 1:2 ohne Ertrag nach Hause. Die Last-Minute-Niederlage setzt den LASK heute unter Druck. Tobias Lawal deutete diesen positiv um. "Es ist eine Gelegenheit", sagte der Neo-Teamtorhüter. "Wir haben gezeigt, dass wir Saint-Gilloise schlagen können. Wenn wir das über 90 Minuten auf den Platz bringen, bin ich sicher, dass wir die Punkte in Linz lassen." Der Lohn wäre wohl ein weiteres K. o.-Duell im Kampf um den Aufstieg in der letzten Runde gegen Toulouse am 14. Dezember in Linz. Der Zweite steigt in das Sechzehntelfinale auf, der Gruppendritte wechselt in die Zwischenrunde der Europa Conference League.

Diplom für Sageder

Sageder wurde in der Vorbereitung auf Saint-Gilloise am Montag und Dienstag von seinen Assistenten Maximilian Ritscher und Marcel Lücke vertreten. Der Chefcoach nahm von den letzten beiden Tagen beim UEFA-Pro-Lizenz-Kurs das Trainerdiplom mit. "Es hat vor zwei Jahren mit einer Prüfung begonnen und ist mit einer Prüfung zu Ende gegangen", erzählt der 40-Jährige. "Es war eine sehr intensive Zeit, ich bin froh, dass alles gepasst hat." Heute soll seine Mannschaft die europäische Reifeprüfung gegen Saint-Gilloise bestehen.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

