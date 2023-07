Elf Freunde nehmen es heute mit dem LASK auf

Der LASK hat Sehnsucht nach dem ersten Fußball-Titel seit 1965. Der kürzeste Weg, diese Durststrecke zu beenden, ist bekanntlich der österreichische Fußball-Cup (der guten Hoffnung). Es braucht "nur" sechs Siege – die allerdings in Folge –, um den Pokal zu stemmen. Die Schwarz-Weißen, die am kommenden Freitag (20.30 Uhr, ORF 1) die Bundesliga 2023/24 mit dem Schlager gegen Rapid in der Raiffeisen-Arena eröffnen, pfeifen heute die Pflichtspielsaison an: Beim Vorarlberger Regionalliga-West-Klub SC Röthis (18 Uhr, ORF Sport+) gehen die Athletiker als großer Favorit in die 1. Cup-Runde.

Neo-Coach Thomas Sageder denkt bei seinem Pflichtspieldebüt aber nicht im Traum daran, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. "Kleine Gegner versuchen, durch extreme Emotionalisierung und intensive Zweikampfführung dem Großen das Leben schwer zu machen. Darauf sind wir eingestellt", sagt der 39-jährige Riedauer. Das gilt auch für sein Team, das die Lehren aus dem jüngsten Test gegen Zweitligist Vienna (4:2) gezogen haben will. Da lagen die Athletiker nach nur vier Minuten 0:2 zurück. "Sicher war das so etwas wie ein Warnschuss, man muss in jedem Match von der ersten Sekunde an da sein. Noch einmal passiert uns das nicht", betonte LASK-Kapitän Robert Zulj.

Ein gutes Omen?

Dass die Cup-Saison auf dem 2000 Besucher fassenden Sportplatz an der Ratz beginnt, mag kein schlechtes Omen sein. Vor einem Jahr war dort auch der spätere Triumphator SK Sturm zu Gast und feierte vor 1487 Zuschauern einen ungefährdeten 6:0-Sieg.

Tipps kommen vielleicht auch von den LASK-Zugängen Jörg Siebenhandl und Ivan Ljubic, die damals das Trikot der Grazer trugen. Nicht dabei sind hingegen die verletzten Akteure Tobias Anselm, Sanoussy Ba, Adil Taoui und Philipp Wiesinger.

Röthis als Gegenstück zum LASK

Im Ländle prallen heute auch zwei Fußballwelten aufeinander: Auf der einen Seite Europacup-Starter LASK, der mit insgesamt 16 verschiedenen Nationen mittlerweile eine halbe Weltauswahl stellt. "In der Kabine reden wir nur mehr englisch, damit uns jeder versteht", verrät Kapitän Zulj. Davon profitieren auch die Fremdsprachenkenntnisse von Neo-Coach Sageder: "In Einzelgesprächen versuche ich, soweit es mir möglich ist, in der Landessprache des Spielers zu sprechen. Ich beherrsche neben Deutsch auch Englisch und ein wenig Französisch."

Heute bekommt er es vor allem mit dem Vorarlberger Dialekt zu tun: Gegner Röthis hat keinen einzigen Legionär in seinen Reihen, alle Kicker, die heute in der Startelf stehen, kommen aus der unmittelbaren Umgebung. "Wir sind elf Freunde, ein eingeschworener Haufen. Das ist unser großer Trumpf", sagt Mittelfeldspieler Mario Bolter. Das geht über den Rasen hinaus: "Die Burschen gehen gemeinsam fort, fahren auch auf Urlaub miteinander. Wir machen privat sehr viel gemeinsam." Trotzdem wird es eine Cup-Sternstunde brauchen: "Wir wissen, welche Qualitäten der LASK hat."

Das Cup-Duell lässt bei Sageder auch Erinnerungen an seine Zeit in Oberösterreich wach werden: In der Saison 2005/2006 bestritt der ehemalige Profi-Kicker (92 Bundesliga-Spiele, 243 Partien in der 2. Liga) acht Bundesliga-Spiele für Pasching. "Wir hatten eine tolle Mannschaft mit Radoslaw Gilewicz, Christian Mayrleb, Carlos Chaile oder Josef Schicklgruber. Ich konnte viel mitnehmen."

