Eine schöne Bescherung: Raguz verlängert beim LASK

Da kommt Freude auf. Marko Raguz, der im Sommer auf dem Wunschzettel einiger internationaler Vereine (Stichwort Frankreich) gestanden ist, bindet sich langfristig an den LASK. Der Torjäger, der sich gerade von einem am 5. November beim 1:0-Sieg in Antwerpen (Europa League) erlittenen Kreuzbandriss erholt. Schön, dass er trotzdem lachen kann, wie das in der Paschinger Raiffeisen-Arena geschossene Foto untermauert. Raguz und Vizepräsident Jürgen Werner haben die schöne Bescherung am Tag vor dem Heiligen Abend mit weihnachtlichem Kopfschmuck zelebriert. Der 22-jährige U21-Teamstürmer einigte sich mit den Athletikern auf eine vorzeitige Verlängerung seines ursprünglich bis 2022 laufenden Vertrages. Raguz unterschrieb bis Sommer 2024.

„Es macht mich sehr stolz“

„Es ist ein starkes Signal, dass mir der Verein gerade jetzt – während meiner längeren Verletzungspause – eine vorzeitige Verlängerung angeboten hat. Ich fühle mich nach wie vor sehr wohl in der Mannschaft, die Unterstützung der Jungs gibt mir viel Kraft auf dem Weg zurück. Zudem macht es mich als waschechten Oberösterreicher sehr stolz, für den LASK spielen zu dürfen. Ich freue mich schon sehr darauf, wieder am Platz zu stehen – hoffentlich mit zahlreichen LASK-Fans im Stadion“, sagte Raguz, der in 19 Europacup-Matches nicht weniger als zehn Tore erzielt hat.

„Ein Juwel der Mannschaft“

Klar, dass auch Jürgen Werner über das ganze Gesicht strahlte: „Der Weg, den wir beschreiten, zielt darauf ab, junge Talente aus unserer Fußballakademie zum LASK zu bringen und dort weiterzuentwickeln. Marko ist dafür ein Paradebeispiel und zu einem Juwel der Mannschaft geworden. Daher sind wir sehr glücklich, dass uns die Verlängerung bis 2024 gelungen ist.“

Läuft der Heilungsprozess nach Plan, wird Raguz zu Beginn der Saison 2021/22 wieder auf dem grünen Rasen auf Torjagd gehen.