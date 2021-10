Eine Moralinjektion vor dem Keller-Derby gegen Rapid

Drittletzter gegen Letzter – aus dem Spitzenspiel vergangener Jahre wurde ein Keller-Derby: Rapid und der LASK laufen am Sonntag im direkten Duell den Erwartungen hinterher (17 Uhr).

Wurden in der Vergangenheit schon Tage vor dem Anpfiff verbale Zweikämpfe geführt, haben inzwischen beide Klubs mehr als genug mit sich selbst zu tun, um den Weg aus der Krise zu finden. Als Moralinjektion soll das 2:1 im Cup-Achtelfinale gegen Tirol dienen. "Jeder war für jeden da. Nur so geht es in dieser Situation", sagte Peter Michorl, der in offensiverer Rolle nicht nur als Torschütze positiv auffiel.

1:1 endete das erste Saisonduell in Pasching – von der damaligen Startelf fehlen heute beim LASK fünf Spieler, darunter die gesamte Abwehr. Die Auswahl von Trainer Andreas Wieland ist bei insgesamt neun Ausfällen wegen Verletzungen und Corona beschränkt.

Mit Schaum vor dem Mund

"Wir haben Verletzte, wir haben Covid gehabt", sagte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer. Acht Mal in Folge blieb er gegen den LASK ohne Niederlage. Am Sonntag bekommt er eine neue Aufgabe: Das 3-4-3 der Athletiker hatte er entschlüsselt, nun muss er sich wahrscheinlich auf ein 4-2-3-1 der Athletiker einstellen – und auf einen besonders bissigen Gegner. "Wie die Schaum vor dem Mund haben", sagte Tirol-Trainer Thomas Silberberger bewundernd über den Willen des LASK im Cup-Achtelfinale. LASK-Trainer Andreas Wieland: "Wir müssen an der ersten Halbzeit gegen Tirol anknüpfen, wenn wir etwas holen wollen."