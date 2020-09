Eine Generalprobe für den LASK

Das erste Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga ist für den LASK heute gegen Tirol (17 Uhr) eine Generalprobe: Am Donnerstag kommt Dunajska Streda als Gegner in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League in die Raiffeisen-Arena.

Auch, wenn der LASK längst Informationen über die Slowaken sammelt, gilt die Konzentration der heutigen Aufgabe. Die Tiroler haben nach dem unglücklichen 2:3 zum Auftakt in Ried Wut im Bauch. LASK-Trainer Dominik Thalhammer: "Man muss die WSG realistisch einschätzen: Sie hatten gute Chancen auf das 1:3."

Drei Tiroler werden besonders motiviert sein: David Schnegg und Tobias Anselm sind vom LASK ausgeliehen, Nemanja Celic wechselte fix nach Wattens. "Wichtig ist, dass jeder daran glaubt, diesen Gegner schlagen zu können", sagte Schnegg. Auch der LASK hat einen Spion in seinen Reihen: Lukas Grgic kehrte nach einem Jahr in Tirol zu den Athletikern zurück.

Wiedersehen mit Sporting winkt

Mit dem Schlusspfiff in Innsbruck beginnt die Vorbereitung das K. o.-Duell mit Dunajska Streda am Donnerstag (20.30 Uhr, keine Zuschauer erlaubt). Die Slowaken setzten sich gegen Jablonec mit 5:3 nach Verlängerung durch und gewannen auch ihr achtes Pflichtspiel der Saison. In der zweiten Qualifikationsrunde hatten sie Hafnarfjördur (2:0) eliminiert, in der Liga wurden alle sechs Spiele gewonnen. Die Offensive ist das Prunkstück des Kaders mit einem Durchschnittsalter von nur 21,7 Jahren und 19 Legionären: 28 Tore wurden in den acht Partien erzielt. Thalhammer: "Sie sind physisch bärenstark und zeigen ein sehr dynamisches Offensivspiel."

Wird der LASK der Favoritenrolle gerecht, geht es im Play-off auswärts weiter. Gegner am 1. Oktober ist der Sieger des Duells zwischen Aberdeen und Sporting. Auf den Klub aus Lissabon traf der LASK in der Gruppenphase der vergangenen Saison. Auswärts verloren die Athletiker als bessere Mannschaft mit 1:2, mit einem furiosen 3:0 zu Hause wurde der Gruppensieg fixiert. (mag)

Dunajska Streda

Gegründet: 1904

Farben: blau-gelb

Erfolge: tschechoslowakischer

Pokalsieger 1987, slowakischer Pokalsieger 1987

Saison 2019/20: 3. Platz

Saison 2020/21: 1. Platz (nach sechs Runden)

Trainer: Bernd Storck (D)

Kaderwert: 9,2 Millionen Euro (laut transfermarkt.de)

dac1904.sk



