Eine 1:3-Niederlage, die dem LASK trotzdem Mut macht

Das Halbfinale im ÖFB-Fußball-Cup findet ohne den LASK statt. Die Athletiker mussten sich gestern in Salzburg mit 1:3 (1:2) geschlagen geben. Die Salzburger bleiben damit seit dem 1:2 gegen Pasching im Jahr 2013 daheim im Pokal-Wettbewerb ungeschlagen. "Es waren viele positive Elemente in unserem Spiel", sagte Torhüter Alexander Schlager trotz der Niederlage. Er fügte hinzu, was in den letzten vier Runden im Bundesliga-Grunddurchgang anders werden muss: "Wir müssen die unnötigen Gegentore abstellen."

Dass die Salzburger im 63. Cupspiel seit 2011 ihre Erfolgsserie auf 61:2 erhöhten – neben der Niederlage gegen Pasching verlor man nur das Cupfinale 2018 gegen Sturm Graz, ansonsten konnte man den Bewerb stets gewinnen – war zumindest in der ersten Halbzeit lange Zeit nicht klar gewesen.

Der LASK hielt die Partie über weite Strecken mit aggressivem Gegenpressing offen. Allerdings war das 1:0 von Sascha Horvath dann nicht der erhoffte Auftakt zu einer Sensation, sondern eher der Anfang vom Ende. Dessen Schuss von der Strafraumgrenze wurde abgefälscht und passte dadurch genau ins rechte Kreuzeck (13.).

Die Hoffnung auf die ganz große Überraschung dauerte nur 113 Sekunden: Da fälschte Rene Renner einen Schuss von Benjamin Sesko unglücklich zum Ausgleich ab. Davor hatte Sesko LASK-Neuerwerbung Filip Twardzik, der auch bei der Entstehung des 1:2 knapp vor der Pause nicht gut aussah, stehen gelassen. Der Eckball, den er verschuldete, war unnötig. Den Corner von Andreas Ulmer an die erste Stange verlängerte Rasmus Kristensen per Kopf zum 1:2 (41.).

"Ein couragierter Auftritt"

Nach der Pause war das Match bereits nach 110 Sekunden praktisch entschieden: Peter Michorl spielte den unfreiwilligen Doppelpass mit Salzburgs Brenden Aaronson, der den Ball alleine vor LASK-Torhüter Schlager noch uneigennützig für Nicolas Capaldo auflegte – 1:3 (47.).

Der rasche Gegentreffer schockierte die Schwarz-Weißen sichtlich, während Salzburg mit der Führung im Rücken um eine Klasse stärker agierte.

Im Gegensatz zu den letzten Spielen im Herbst hatte LASK-Trainer Andreas Wieland genügend Wechseloptionen und nützte das Kontingent mit den Einwechslungen von Florian Flecker, Keito Nakamura, Hyun-seok Hong, Yannis Letard und Andreas Gruber auch aus. Viel mehr als ein gefährlicher Michorl-Freistoß (76.) und ein Gruber-Kopfball (83.) sollte jedoch nicht mehr herausschauen.

Auch wenn Salzburg weiterhin in einer eigenen Liga spielt, so gibt der Auftritt doch Zuversicht für die Duelle in der Liga gegen die Mannschaften auf Augenhöhe. "Es war ein couragierter Auftritt, wenn man im Zusammenhang sieht, wo wir gespielt haben", sagte Wieland. "Man hat unsere Qualität gesehen, wir haben gezeigt, dass wir physisch gut sind."

Jovicic-Verpflichtung bestätigt

Schlager blickte nach vorne: "Jetzt kommen vier Endspiele für uns." Der Startschuss zum Endspurt im Bundesliga-Grunddurchgang fällt am Sonntag gegen Klagenfurt. Bis dahin sollte auch Zugang Branko Jovicic spielberechtigt sein.

Mittlerweile ist der Transfer, den die OÖN am Samstag bereits angekündigt hatten, auch offiziell über die Bühne gegangen. "Branko passt sehr gut zu unserer Spielidee, er hat den Pressing-Stil im Blut", sagte Wieland. "Er ist ein absoluter Mentalitätsspieler und bringt alles mit, um sich rasch in die Mannschaft einzufügen."