Ein zweiter LASK-Profi bekommt die erste Nationalteam-Chance

Torhüter Tobias Lawal kann sehr gelassen seiner ersten Einladung in das Nationalteam nachkommen: Das letzte EM-Qualifikationsspiel in Estland am 16. November hat angesichts der bereits fixierten Qualifikation wohl ebenso schon Testspielcharakter wie das freundschaftliche Länderspiel vier Tage später in Wien gegen Deutschland. Für einen schwarz-weißen Teamkollegen geht es um mehr: Ukraines Teamchef Sergej Rebrow berief Maksym Talowjerow erstmals ein - für das direkte Duell um die EM-Qualifikation gegen Italien am 20. November.

Aktuell steht die Ukraine hinter den bereits fix qualifizierten Engländern in Gruppe C mit 13 Punkten auf Platz zwei. Drei Punkte dahinter liegen die Italiener, die allerdings mit einem Sieg gegen Nordmazedonien (17. November) gleichziehen können.

Das Hinspiel in Mailand haben die Italiener mit 2:1 gewonnen. Damit braucht die Ukraine im Exil in Leverkusen einen Sieg mit zwei Toren Differenz, um das EM-Ticket zu lösen. Italien reicht wegen des besseren Torverhältnisses ein Remis oder eine Niederlage mit einem Tor Unterschied.

Mehr zum Thema LASK LASK Tobias Lawal im Nationalteam: "Für mich geht ein Traum in Erfüllung" LINZ. Die Einberufung ins österreichische Fußball-Nationalteam ist für Tobias Lawal definitiv der gerechte Lohn für die gezeigten Leistungen im ... Tobias Lawal im Nationalteam: "Für mich geht ein Traum in Erfüllung"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.