Ein Unentschieden im Auswärtsspiel gegen den Tabellenführer – beim LASK war das 1:1 gegen Rapid ein Schritt in die richtige Richtung unter Trainer Markus Schopp. In der Tabelle ging es allerdings wegen der Siege von Tirol (3:1 in Wolfsberg) und Hartberg (2:0 gegen Altach) nach hinten: Die Athletiker sind wieder Vorletzter in der Fußball-Bundesliga.