Ein Sieg in Wolfsberg ist nur zwei Punkte wert

In Wolfsberg geht es am Sonntag (17 Uhr) nicht nur um eine bessere Ausgangsposition für die Qualifikationsgruppe – der Abschluss des Grunddurchgangs ist gleichzeitig die Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel der Europa Conference League am Donnerstag bei Slavia Prag.

"Der starke Auftritt gegen Salzburg hat einmal mehr gezeigt, was in der Mannschaft steckt. Jetzt wollen wir den Grunddurchgang mit einer guten Leistung in Kärnten abschließen", sagte Trainer Andreas Wieland. Ein Sieg in Wolfsberg wäre mit dem Schlusspfiff wegen der Punkteteilung nach dem Grunddurchgang diesmal nur zwei Punkte wert: Aus den dann 28 Zählern würden 14 werden. Bei einer Niederlage ginge der LASK mit zwölf Punkten in die zehn Spiele der Qualifikationsgruppe, bei einem Unentschieden mit 13.

Marko Raguz kehrt nach seinem krankheitsbedingten Fehlen gegen Salzburg (0:0) in den Kader zurück. Der Torjäger soll mithelfen, die Serie im Lavanttal fortzusetzen: In Wolfsberg hat der LASK bisher keines der acht Spiele verloren.