Wohin geht die Reise für den LASK? Fünf Klubs waren beim Ankick der Qualifikationsgruppe auf den Kampf um den Klassenerhalt eingestellt – der sechste ist der LASK. Bei den Athletikern wurde nur vom Europacup-Play-off gesprochen. Ob die Schwarz-Weißen in der Realität angekommen sind, werden die Duelle gegen Altach heute auswärts (17 Uhr) und am kommenden Samstag in Pasching zeigen. Die Vorarlberger liegen auf dem Abstiegsplatz nur drei Punkte hinter dem LASK.