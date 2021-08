Ein Match, in dem der LASK nur Zuschauer ist

Gestern teilte der LASK in der Bundesliga beim 1:1 in Tirol die Punkte, am Donnerstag geht es in Klagenfurt mit einem 1:0-Vorsprung gegen Vojvodina Novi Sad um den Aufstieg in das Play-off der Europa Conference League. Bei einem anderen Match sind die Athletiker heute nur Zuschauer: Der Senat 5 der Bundesliga tritt wegen des vorgeworfenen Verstoßes gegen das verbotene Dritteigentum an Spielerrechten zusammen.

Seit Mai läuft das Verfahren bereits. Eigentlich wäre es logisch gewesen, dass das achtköpfige Gremium noch vor dem Ankick der inzwischen laufenden Saison zu einem Urteil kommt. Das gelang nicht – und selbst heute muss es nicht zwangsläufig so weit sein. Der LASK muss also warten.