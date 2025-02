Ognjen Mimovic war Stammspieler für Roter Stern Belgrad in der Champions League.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Kader, den wir nun zur Verfügung haben", wurde LASK-Trainer Markus Schopp in der Aussendung zitiert, in der Christoph Lang und Krystof Danek als Zugänge präsentiert wurden. Gegen mehr Breite in der Defensive, vor allem auf der rechten Abwehrseite, hätte er aber wohl nichts gehabt.