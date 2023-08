Ein Derby-Sieger, aber zwei stolze Trainer

"Die Nummer eins in Linz sind wir!" Lange nach dem Schlusspfiff des Stadtderbys in der Fußball-Bundesliga berauschten sich die LASK-Anhänger in der Fanzone am 2:0. Die Athletiker wurden der Favoritenrolle gegen Blau-Weiß Linz nach dem sieglosen Saisonstart souverän gerecht.

"Der Druck war sehr groß", gestand LASK-Kapitän Robert Zulj, der mit dem 2:0 nach einem doppelten Doppelpass mit Lenny Pintor (49.) die Lautstärke im ausverkauften Stadion auf Anschlag gedreht hatte. "Man hat unsere Mentalität gesehen", sagte Sascha Horvath unmittelbar nach dem Schlusspfiff. "Wir sind Derbysieger! Was braucht man mehr?"

"Ich lege mich zufrieden ins Bett, weil ich sehr stolz auf meine Mannschaft bin", erklärte Trainer Thomas Sageder nach seinem ersten Bundesliga-Sieg. Sein Team habe es geschafft, die guten Trainingsleistungen auf den Platz zu bringen. "Wie Peter Michorl in dieser Woche Gas gegeben hat – da kommst du nicht vorbei", nannte er den Mittelfeldspieler als Beispiel. Gegen Sturm Graz in der Woche davor war Michorl noch auf der Bank gesessen.

War der Derbysieg der Befreiungsschlag? Sageder: "Bei aller Euphorie: Wir sind bei weitem noch nicht dort, wo wir hinwollen." Zumindest in die richtige Richtung brachte den LASK Philipp Ziereis mit dem 1:0 (12.). "Ich habe fast zu lange Zeit zum Überlegen gehabt, weil ich so frei war. Ich habe mit dem Linken draufgehaut – entweder er geht aus dem Stadion oder er geht hinein", erzählte der 30-Jährige, der nach der Partie mit Fans seines Ex-Klubs St. Pauli plauderte, die mit einer Fahne des deutschen Zweitligisten, seiner zweiten Profistation nach Regensburg, auf sich aufmerksam gemacht hatten. "Ich habe für jeden Verein genau ein Tor gemacht, für den LASK sind es jetzt drei." Dem Führungstreffer im Derby folgte der erste Stimmungsausschlag nach oben. "Ich habe auch das Hamburger Derby gespielt, das war auch nicht so schlecht. Das Linzer Derby steht dem nicht groß hinterher. Die Zuschauerzahl ist ein bisschen kleiner, aber die Stimmung war überragend."

"Ein Qualitätsunterschied"

Zu dieser trugen auch 1900 Blau-Weiß-Fans bei, die ihr Team nach dem Schlusspfiff trösteten. "Ich bin sehr stolz", sagte auch der unterlegene Trainer Gerald Scheiblehner. Denn der Aufsteiger machte es dem LASK nach Kräften schwer und griff in die taktische Trickkiste: mit einer Viererkette, mit Marco Krainz als Bewacher für LASK-Kapitän Robert Zulj, mit unterschiedlichen Formationen, sobald der Ballbesitz wechselte. "Es war klar, dass wir alles herausholen müssen, um den Gegner zu überraschen."

Der Überraschungseffekt hatte anfangs gewirkt und bremste die Athletiker später zumindest aus. Die taktische Vorgabe bei LASK-Ballbesitz im 4-1-3-2 habe sein Team "gut gelöst. Wir haben viele Ballgewinne in interessanten Zonen gehabt." Im 4-3-3 am Ball fand man gegen die LASK-Abwehr kaum ein Durchkommen.

"Wenn bei 0:2 ein Tor fällt, dann wäre ein Unentschieden nicht verdient, aber möglich gewesen", sagte Scheiblehner. "Man hat gesehen, dass es in vielen Spielphasen einen Qualitätsunterschied gibt." Und einen Geschwindigkeitsnachteil "in einigen Duellen", wie er hinzufügte. "Das Tempo ist ein großer Unterschied. Daran müssen wir uns gewöhnen", sagte auch Mittelfeldspieler Tobias Koch.

Gegen Rapid am Sonntag zu Hause und sechs Tage später auswärts gegen Sturm Graz will Blau-Weiß Linz Tempo aufnehmen. Scheiblehner: "Wir wollen die Teams, die da oben sind, ärgern – und lernen, damit wir Siege einfahren."

