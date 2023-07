Dritter Sieg im dritten Testspiel für den LASK

Am Freitag hatte der deutsche Drittligist gegen Bundesliga-Absteiger in Windischgarsten mit 0:3 verloren, gegen den LASK unterlag 1860 München in der Dana-Arena mit 0:2.

In der Anfangsphase rollten die schwarz-weißen Angriffe in Richtung "Löwen"-Tor, in der 41. Minute erzielte Thomas Goiginger nach Vorlage von Robert Zulj das 1:0. Zur Pause wechselte Trainer Thomas Sageder erneut auf allen Positionen durch, Zugang Sanoussy Ba musste in der 58. Minuten angeschlagen vom Feld. In der Schlussphase verwandelte Peter Michorl einen Elfmeter zum 2:0 (88.). Husein Balic war davor zu Fall gebracht worden.

"Die aktuelle Woche steht bei uns ganz im Zeichen hoher Trainingsintensität und hohen Trainingsumfangs, wir trainieren jeden Tag zwei Mal. Das hat man im Spiel sicher auch etwas gemerkt", sagte Trainer Thomas Sageder. "Wir haben den Burschen gesagt, dass sie sich heute jeweils 45 Minuten auspowern sollen, den Tank quasi leeren - das haben sie gut gemacht. Ein spezifisches Ziel, das wir uns für heute gesetzt hatten, war es, ohne Gegentor zu bleiben - das ist uns gelungen.

Das Programm des LASK

24. Juli, 18 Uhr: Pregarten - LASK 0:7 (0:2)

Tore: Mustapha (18.), Ljubic (45.+1), Michorl (64.), Balic (77., 87.), Usor (78.), Koulouris (82.)

1. Halbzeit: Lawal; Stojkovic, Kecskes, Luckeneder, Renner; Jovicic, Ljubic; Flecker, Zulj, Goiginger; Mustapha

2. Halbzeit: Siebenhandl; Radulovic, Ziereis, Twardzik, Ba; Horvath, Zirngast; Balic, Michorl, Usor; Koulouris

Tore: Ljubicic (25.), Pintor (33.), Stojkovic (35.), Kone (77.), Zirngast (86.); Badji (17.), Krienzer (59.)

1. Halbzeit: Lawal; Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner; Horvath, Michorl; Goiginger, Zulj, Pintor; Ljubicic

2. Halbzeit: Siebenhandl; Flecker, Kecskes (83. Wimhofer), Twardzik, Ba; Jovicic, Ljubic (70. Letard); Mustapha, Usor (83. Zirngast), Havel (70. Balic); Kone

Tore: Goiginger (41.), Michorl (88./Elfmeter)

1. Halbzeit: Lawal; Stojkovic, Kecskes, Luckeneder, Renner; Jovicic, Horvath; Goiginger, Zulj, Pintor; Ljubicic

2. Halbzeit: Siebenhandl; Flecker, Letard, Twardzik, Ba (58. Renner/69. Kecskes); Ljubic, Michorl; Mustapha, Usor, Balic; Kone

14. Juli, 17 Uhr | voestalpine-Stadion: LASK - Debrecen

15. Juli, 16 Uhr | Raiffeisen-Arena: LASK - Vienna

