Drei Verlängerungen beim LASK

Drei Verlängerungen an einem Tag: Der LASK bekennt sich klar zu seinen heimischen Talenten und verlängert die auslaufenden Verträge von Torhüter Nik Polster, Mittelfeldspieler Gabriel Zirngast (jeweils bis 2026) und Mittelstürmer Tobias Anselm (bis 2025). Der 20-jährige Torhüter Nik Polster, der in dieser Saison neun Einsätze für die LASK Amateure OÖ bestritt, wird zudem bis Saisonende als Kooperationsspieler an den SK Vorwärts Steyr abgegeben - die OÖN haben berichtet.